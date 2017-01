Magda Peraza arranca 1er Campaña Oftalmológica en el Auditorio Municipal

*Se realizaron consultas, exámenes y venta de lentes a muy bajo costo.

La Alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra encabezó la mañana de este martes el arranque de la primera campaña de oftalmología que el Gobierno Municipal emprende en beneficio de las personas que más lo necesitan.

A través de la Dirección de Desarrollo Social, que dirige Isabel Goldaracena, en coordinación con el Grupo Oftavisión, encabezado por el Doctor Elías Cárdenas, se realizaron consultas oftalmológicas a muy bajo costo.

Acompañada por los regidores del Ayuntamiento, la Alcaldesa recibió a cientos de personas de todas las edades que se dieron cita en el Auditorio Municipal de Tampico, para aplicar el examen de la vista, que comprendió la exploración de fondo del ojo también conocida como oftalmoscopia, presión ocular y biomicroscopía.

Al hacer uso de la palabra la profesora expresó: “Estamos ofreciendo a toda la ciudadanía de la zona, aquí no hay distinción, toda la zona somos equipo, somos hermanos y este beneficio lo puede disfrutar una persona de Tampico, Madero, Altamira, Pueblo Viejo o de dónde quiera venir. Esta mañana nos da mucho gusto poder estar aquí, iniciar esta campaña, donde se puedan revisar su vista, es una revisión a fondo, no sólo para ver si ocupan o no lentes”.

En apoyo a la economía de quienes requieren de una solución a sus problemas de vista, se llevó a cabo la venta de lentes a solamente 50 pesos, pero no sólo los lentes presentan descuentos importantes, ante los diferentes casos que se presentan en los pacientes, también se ha incluido en esta campaña los tratamientos y cirugías.

Dentro de estos beneficios se incluyen: Tratamientos con láser, cirugías de cataratas, retiro de carnosidad en la córnea entre otras intervenciones que resulten necesarias, además se anunció que las operaciones se efectuarán en la esta misma ciudad, a diferencia de otros años en donde las personas se tenían que desplazar al estado de Nuevo León para poder llevar a cabo el procedimiento, corriendo por gasto del paciente los viáticos de transporte, alimentación y hospedaje.

Uno de los sectores más importantes a los que va enfocada esta campaña, es el de los pacientes diabéticos, para ellos se ha preparado información para detectar y programar un tratamiento que de solución a sus diferentes problemas oftalmológicos derivados de esta enfermedad.

Finalmente la Alcaldesa reiteró la razón de estas acciones: “Aprovechen este día que con mucho gusto el Gobierno de la Ciudad lo hacemos; acciones son amores y eso es lo que nosotros tenemos por Tampico y su gente, mucho amor, mucho cariño y por eso trabajamos todos los días con toda la intensidad de la que somos capaces”.

Esta campaña seguirá durante los días miércoles 18 y jueves 19 de enero, en un horario de 9:00 a 17:00 hrs. En el mismo Auditorio Municipal de Tampico y el único requisito es llevar la credencial de elector, para mayores informes se puede comunicar al teléfono: 372-33-08.