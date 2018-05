Magda Peraza pagó adeudos de dos administraciones pasadas

María de Jesús Cortez

La maestra Magdalena Peraza Guerra, candidata a la presidencia municipal de Tampico fue muy clara al referir que en los gobiernos que ha encabezado no ha habido cabida para servidores públicos corruptos, al asegurar que el dinero del pueblo es sagrado, y se debe de destinar a obras y acciones en bien de la comunidad.

La abanderada tricolor a pesar de haber recibido dos administraciones municipales con graves adeudos, ha logrado gracias al trabajo honesto y transparente estabilizar las finanzas del municipio.

“Yo combato la corrupción todos los días al hacer cosas con responsabilidad, con honestidad, transparencia, sin tomar un centavo que no me corresponde porque el dinero del pueblo es sagrado y he dejado prueba de ello puesto que he recibido administraciones endeudadas y he logrado pagarlas sin heredar deudas”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que en su próximo gobierno no permitirá por ningún motivo personas corruptas.

“Yo no corto las manos, pero si voy a cortar el trabajo a quien actúe de manera corrupta. He aplicado al pie de la letra la palabra honestidad y no solamente lo digo, sino lo predico”, concluyó.

La maestra Magdalena Peraza Guerra continuó sus recorridos saludando a los comerciantes y clientes del mercado rodante que abarca las colonias Tamaulipas y Mainero, en donde escuchó las principales solicitudes de la comunidad comprometiéndose a continuar transformando Tampico.