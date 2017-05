Magda Peraza y Cabildo de la Ciudad autoriza permanencia de “La Carpa del Terror”

*Se corroboró que el espectáculo no quebranta la ley

Tras presenciar una función especial del espectáculo “La Carpa del Terror” y corroborar que éste no se quebranta la ley; el Gobierno Municipal de Tampico, encabezado por la Alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, autorizó, en una decisión conjunta con el Cabildo de la Ciudad y Autoridades de la Secretaría de Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Policía Estatal, mantener en funcionamiento este atractivo para la población.

Al hacer uso de la palabra, la Primera Autoridad Municipal mencionó: “Yo como Alcaldesa quiero ser congruente con lo que dije cuando tomé protesta como Presidenta Municipal, hay que escuchar al ciudadano, y yo tenía que escuchar a los ciudadanos que me estaban pidiendo que no autorizara que el circo funcionara por todas las razones que ya todos hemos escuchado; y la congruencia está en que hoy estamos aquí para corroborar lo que se decía; y efectivamente hemos visto una función, y voy a mandar todos los días personal para corroborar que todo lo que hoy vimos se presente en el circo para que mañana no haya un ciudadano que me diga: “Maestra la engañaron, están presentando otras cosas”.

Hemos platicado y coincidimos que no tiene nada de malo, es más; creo que vimos muchas cosas que veíamos antes en los circos tradicionales, y por lo tanto no tenemos inconveniente en que el circo funcione”.

Tras la decisión tomada por Gobierno Municipal, que refleja el respeto y tolerancia por las creencias y la maneras de pensar de los ciudadanos, la Carpa del Terror se presentará a partir del próximo viernes en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hidalgo.