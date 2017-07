Mantiene EUA Política Ilegal e Inmoral hacia Cuba; con Trump no Vamos a Llegar a Nada: Pastores por la Paz

*La idea de que la isla caribeña es Peligrosa ya debe cambiar ya que pese al bloqueo han avanzado en Salud, Educación y seguridad.

Francisco Herrera.

Al cumplir su viaje número 28 EUA-Cuba dentro de la llamada Caravana por la Paz (ayuda humanitaria) el Padre Luis Barrios aseguró que ningún país de Latinoamérica debe comprar la idea de que en Cuba prevalece el terrorismo y abundó que el Gobierno de Donald Trump no hará nada para darle continuidad al acercamiento y buenos deseos en las relaciones bilaterales que inició su antecesor Barack Obama.

Antes de abordar el avión que los llevaría a la isla caribeña que desde hace 50 años se encuentra bloqueada comercialmente por el país de las barras y las estrellas, el encargado de la caravana menciono que la relación bilateral entre ambas naciones sigue estancada en el comercio y restricción de viajes, sin embargo puntualizo que el pueblo cubano sigue remando contra corriente para dejar atrás la mala imagen que le han forjado “En ser un país terrorista, nunca ha sido una amenaza Cuba para ningún país, es un país tercermundista, una islita pero que ha crecido en medicina, Educación y seguridad”, dijo

Señaló que mientras Donald Trump decide qué acciones políticas tomar hacia el país caribeño “Nosotros seguimos apoyando al pueblo de Cuba, no creo que vayamos a retroceder más, hoy existe un Congreso que también decide en aquel país norteamericano”, abundó

Barrios, expresó que desde hace 28 años que llevan ayuda humanitaria y pese a la política “ortodoxa” de EUA y de mala imagen que le han creado hacia el exterior, continúan con su política socialista que en pleno siglo XXI aún no gusta del todo en algunos países.

Puntualizo que el Gobierno estadounidense tiene que aprender que la soberania aún existe y dejar que los cubanos decidan qué clase de gobierno quieren.

“Cuba se reinventa cada día, son 50 años y no han podido tumbarlo, nadie ha podido y no lo hará Donald Trump, no van a poner de rodillas al pueblo nunca”.

Finalmente, el padre Barrios de Pastores por la Paz, menciono que ya no resulta la idea de querer vender a Cuba, en Latinoamérica, como un país belicoso sino por el contrario entrar en el reforzamiento de la política, el aspecto social y cultural que tanto se requiere.