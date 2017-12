Mayoría de Tránsitos si Trabajan, pero Aún existe Reticencia al Cambio en Mandos Medios: Director Porteño

*Señala que para enero tendrá su equipo completo de colaboradores.

Francisco Herrera

El director de Tránsito, en Tampico, Jaime García Cárdenas enfatizó que a un persiste la renuencia a la buena labor en los mandos medios de la dependencia, no así en los elementos viales que han comenzado a adoptar un comportamiento positivo en su trabajo y ante la ciudadanía

Luego de participar en una misa en Catedral oficiada en honor a los agentes de tránsito, en su día, el mando naval subrayó que la reticencia al buen comportamiento, desaparece paulatinamente, en la tropa y espera, dijo, que en poco tiempo se tenga un compromiso total en atención a la población

Manifestó que hace apenas unas semanas la corporación vial andaba en aguas turbias y poco a poco, dijo, se han ido componiendo y reiteró que continuará la disciplina al interior apegada al respeto humano.

“La llamada de atención es como en cualquier lugar, como en casa si el hijo no hace caso de vez en cuando se le tiene que subir la voz, aquí en la delegación mis bebés no me hacen caso y hay que actuar igual”, añadió

García, puntualizó que será en el 2018-en enero-cuando lleguen los tres mandos que vendrán de la SEMAR para cerrar el equipo de trabajo que necesita para lograr un óptimo servicio ante los tampiqueños y visitantes.

“Hay disposición de la alcaldesa en apoyar esta decisión, solo estoy a la espera de que mejoren un poco las finanzas municipales para que el municipio proceda a su contratación” dijo y añadió que hará equipo con el resto de las dependencias encargadas de otorgar seguridad y auxilio a la población.