Mejorarán instalaciones de la policía municipal

La Alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, visitó las instalaciones de la Policía Estatal en Tampico, acompañada por el Delegado de la Policía Estatal en la Zona Sur de Tamaulipas, Alejandro Beaven Magaña.

Conoció las condiciones en las que se encuentran actualmente los edificios donde operan la barandilla, la oficina de control de llamadas, oficina de barandilla donde se encuentran los jueces calificadores.

Acompañada por el director de Obras Públicas, Jorge Manzur Nieto, la profesora platicó con Beaven Magaña, quien expuso las necesidades de los elementos policíacos, y los espacios que pueden aprovecharse para diseñar un proyecto de mejoras en las instalaciones que incluyan un dormitorio y un comedor.

“Las instalaciones no son las mejores, ni las más adecuadas para operar, una persona para poder hacer mejor su trabajo, tiene que tener también instalaciones adecuadas, precisamente por ello invité al Director de Obras Públicas, para que me acompañara y diseñar in proyecto de acuerdo al Ingeniero Beaven, para ver de qué manera el municipio pueda apoyar para que esto tenga un mejor aspecto,, preste un mejor servicio y de esta manera las instalaciones se mantengan en buen estado, están en el corazón de la ciudad y no las podemos tener tan deterioradas como las tenemos”. Declaró Peraza Guerra ante los medios de comunicación.

Finalmente el Delegado de la Policía en la Zona, presentó ante la primera autoridad municipal, a, René de Jesús Martínez Romero, Oficial A, Coordinador de la Policía Estatal en Tampico.

De esta manera el Gobierno Municipal de Tampico continúa trabajando para mejorar las condiciones actuales de la Policía Estatal en el municipio, a fin hacer más eficiente el desempeño de los elementos que salvaguardan la tranquilidad de los habitantes del Puerto.