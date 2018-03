Mejores Oportunidades de Empleo para las Mujeres y Jóvenes; Será una Campaña sin Excesos: Elvia Holguera

*Advierte que dentro de todo lo malo que se menciona del PRI, también existe mucha gente trabajadora y comprometida por su país, entidad y Municipio

Francisco Herrera

La candidata del PRI a la diputación federal por el 8 distrito, Elvia Holguera Altamirano inició campaña en la Plaza de Armas, pasadas las 12 de la noche de este día, y junto a acompañantes y algunos funcionarios del actual gobierno porteño advirtió que en su campaña no habrá derroches financieros pues siempre ha sido partidaria de que sean sencillas y cercanas al electorado.

En una esquina de la Plaza Principal de esta Ciudad y a unos pasos del Palacio Municipal, la también ex funcionaria porteña resaltó que trabajará desde la Cámara Baja para que existan mejores oportunidades de empleo para los jóvenes y mujeres, además de mejorar el desarrollo sustentable de Tamaulipas.

“Conozco Tampico y Madero, sus necesidades ya que tengo 20 años de servir a Tampico en diferentes puestos públicos, además de que es necesario, dijo, de fortalecer el polo turístico y económico del Puerto.

Puntualizó que en esta ocasión al PRI le tocará remar contra corriente y sufrir por el aspecto financiero, aunque expresó que es partidaria de no derrochar fuertes sumas de dinero para campañas políticas.

“Siempre el aspecto económico será un obstáculo para cualquier candidato, en esta ocasión no habrá excesos, ya que estaremos bien restringidos en gastos además de que siempre he sido partidaria de que no haya derroche en las campañas”, añadió

Holguera, opinó sobre las deserciones de militantes, que sigue habiendo en el tricolor, y dejó en claro respetar las decisiones de cada compañero que al final decidió emigrar a otro Instituto Político.

“Respeto las decisiones, pero en mi caso tengo valores muy arraigados como la Lealtad y la congruencia” Expuso

Finalmente, la abandera del Tricolor a la Diputación Federal acepto que se han cometido muchos errores, sin embargo también hay que reconocer que existen militantes honestos y trabajadores”, añadió

En el arranque de campaña la acompañaron el dirigente del PRI, .José Antonio Marín Flores, la Secretaría General, Sofía Sandoval Ovando así como familiares y diversos militantes