Ningún Político estará en Mi Gabinete; Sólo Empresarios…Propuesta “Mocha Manos” estará Lista en la Semana: “El Bronco”

*Señala que actualmente imperan campañas frías y con marcado desaliento de la población ante las instituciones

Francisco Herrera

Tras sostener que a poco más de un mes de campaña Presidencial observa un marcado desaliento de la población hacia la política y las instituciones, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” señaló en Tampico que de llegar a ser Presidente de México ningún político formará parte de su gabinete y añadió que será en el transcurso de la semana dará a conocer la iniciativa de ley “mocha manos” con la que busca erradicar, o por lo menos disminuir, el problema de la corrupción basada en el país de Singapur.

En rueda de prensa y antes de encabezar un recorrido por el centro histórico, “El Bronco” advirtió que en ese país asiático los problemas de corrupción han mermado considerablemente, sin embargo dicha Ley será adecuada a la realidad que vive México

Añadió que su propuesta se basará en darle un giro a la Ley de amparo que actualmente riñe con el nuevo sistema penal acusatorio.

“La iniciativa completa la presentaré la próxima semana, ahorita le están dando forma mi equipo de abogados para que en esta nueva ley haya juicios y que los jueces ya no otorguen amparos que provocan que los políticos andén en las calles sin ser juzgados, es para que el funcionario tenga miedo”.

Rodríguez, explicó que a poco más de un mes de haber comenzado las campañas federales, dijo, observa una campaña fría y que poco a poco se vuelve violenta, incluso con candidatos vulnerables.

“Existe un desaliento en la participación, por ejemplo dice AMLO que tiene el 40% pero yo no lo percibo así, no lo siento, no lo veo en la calle, hay una enorme diferencia entre lo que la gente quiere y percibe, además hay un enojo hacia las instituciones”.

El abanderado independiente advirtió que el verdadero problema de la corrupción son los Partidos Políticos y por ende los servidores públicos “Yo hago el intento de decirlo, si la gente quiere seguir con la pata en el pescuezo, de ahí nace la impunidad, de la corrupción”.

En la conferencia de prensa explicó que de ganar la elección del 1 de Julio en su Gabinete no habrá políticos, empero si empresarios, académicos y profesionales, y adelantó que el Secretario de Hacienda sería un empresario, probablemente de Nuevo León.

Volvió a centrase en AMLO y advirtió que con sus declaraciones sigue confrontando a la sociedad ” Y Hace declaraciones para ganar simpatías, yo se trabajar y pago impuestos, el (Andrés Manuel) ha vivido del sistema desde hace 18 años y se ha gastado 3mil millones de pesos”.

Finalmente, resaltó que no pretende politizar el tema de la seguridad y advirtió que entre Nuevo León y Tamaulipas existe una coordinación en el combate al flagelo socia