No hay Candidatos en MORENA: Fundadores.

*Exigen morenos naturales a ‘adelantados’ de Morena suelo parejo

* Advierten que hay quienes ya se dan a conocer como candidatos de unidad cuando aún no hay nada para nadie

Redaccion / NT

Fernando Garza Ruiz e Iván Silva Castillo piden suelo parejo para contender por la precandidatura a diputación federal y a alcaldía por el partido Morena en Ciudad Madero pues hicieron ver que hay quienes se están adelantando a ese proceso porque ya se anuncian de manera pública como candidatos de unidad lo cual incluso advirtieron es violatorio de los estatutos internos del partido.

En rueda de prensa convocada por quienes se dicen morenos naturales por ser fundadores del instituto político, los aspirantes hicieron ver que no están en contra de nadie y que si incluso otros ganan la contienda interna los van a apoyar pero quieren el derecho de participar en la contienda interna.

“En días pasados salieron a la luz pública personas que se dicen ya candidatos por MORENA pero no puede ser porque el registro es hasta el 31 de enero y hasta esa fecha se sabrá”.

Todos tienen derecho a contender, recalcó Iván Silva, y deben esperar los tiempos.

Agregaron que no quieren que con esos anuncios se confunda a la militancia.

“Que el partido por medio de este personaje Guillermo Oyama y la militancia sepan que la publicación del domingo no es real, no hay candidaturas únicas pues para hablar de candidatos únicos es cuando toda la militancia apoyan a un solo candidato y no es el caso, no es la situación y además pudiera darse cuando esos aspirantes ya han declinado y no es el caso”, explicó Iván Silva.

Y es que dicen los que se consideran morenos naturales que ante esta declaración los están excluyendo de participar, lo que no consideran justo pues son fundadores, también quieren participar y señalan que tienen los mismos y hasta más derecho que quien tiene sólo días en el partido.

“Que quede claro que no estamos inconformes con el partido, incluso pueden con esas declaraciones donde se anuncian como candidatos estar ocasionándole problemas al partido por anticiparse, queremos que se trabaje alineados a los estatutos y suelo parejo para todos”, agregó Fernando Garza.

Señalaron que quienes aspiran a participar en la contienda deben esperar al 31 de enero que será la fecha del registro y que sea la militancia la que decida quiénes serán sus pre candidatos.