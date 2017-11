No Hay Delito Mayor que Perseguir en Caso de Observaciones Hechas ex Trienio: Marín

*Advierte que el ex alcalde Gustavo Torres Salinas sigue siendo priista pese a que no ha tenido acercamiento con el CDM.

Francisco Herrera

El Presidente del CDM del PRI, en Tampico, José Antonio Marín Flores negó que exista un “delito mayor” de parte de la ex administración de Gustavo Torres Salinas, una vez que venció el plazo para que se entregarán las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado.

Puntualizó que seguramente los ex colaboradores del trienio anterior ya solventaron los señalamientos de la ASE, por lo que ahora es importante, dijo, esperar el resolutivo de esta dependencia y del Congreso del Estado.

“Como todo procedimiento administrativo es algo que se lleva de rutina y no quiere decir que exista un electoral grave”, remarcó

Marín, admitió que si bien Torres Salinas no se ha acercado a la nueva dirigencia local no quiere decir que ya no sea militante activo.

“Sigue siendo del PRI, no puedo emitir un juicio más allá, solo estamos a la espera de los resolutivos que emitan las autoridades correspondientes”, añadió

El dirigente priista en Tampico señaló, en otro orden de ideas, que esperarán los tiempos que marca su instituto político para dar a conocer los nombres de los aspirantes que buscan competir para la Alcaldía y Diputación Federal.

“Hay gente que ha participado por mucho tiempo en el PRI y hoy busca una oportunidad, pero estamos siendo respetuosos con cada uno de ellos y vamos a esperar los tiempos”, aclaró

Antes, Marín dio a conocer en rueda de prensa que el próximo lunes realizará el PRI un foro regional de diálogo y consulta ciudadana, auspiciado por la Fundación Colosio Tamaulipas, y donde la militancia podrá emitir sus opiniones sobre desarrollo económico, un gobierno eficaz, mujeres, servicios públicos, jóvenes, deportes y seguridad pública.