“No podemos ser triunfalista, no hacer diagnósticos ligeros en materia de seguridad”.

Omar Lara Martínez

Madero, Tamaulipas.- Ante los hechos de violencia que se han suscitado en la frontera de Tamaulipas, así como en la capital del estado, el alcalde de Ciudad Madero José Andrés Zorrilla Moreno, señaló que ni las autoridades municipales, ni la sociedad en general pueden ser omisos, ni triunfalista en el tema de la seguridad.

Aseguró que no se pueda descartar que este tipo de hechos no se vayan a suscitar en la zona sur del estado, debido a que esto pudiera convertirse en un punto débil para los municipios.

“No podemos ser triunfalistas, ni hacer diagnósticos ligeros sobre el tema de la inseguridad, ni dar por hecho que no van a ocurrir, porque a partir de ahí ya tendríamos una debilidad seria, grave, estamos de guardia, eso es lo que debe saber la sociedad civil, siempre alertas, no trabajamos semana inglesa, no se puede desconectar la administración municipal a las 4 de la tarde como anteriormente se hacía”.

Resaltó Zorrilla Moreno, que el estar alertas es una condición en la que se debe estar de manera permanente por parte de las autoridades municipales, en coordinación con el estado y la sociedad en general debido a que es la única manera en que se podrá enfrentar cualquier problema en el rubro de la seguridad.