“No queremos una serie rascuache de mi padre”: Joaco.

Redacción / NT

Madero, Tamaulipas.– Al asegurar que el tema de la realización de una serie en torno a la vida del ex líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, es bastante molesto para la familia, uno de los hijos del ex dirigente, el actual diputado local Joaquín Antonio Hernández Correa, dijo que al señor que pretende realizarla no lo conoce.

Aseguró que no tiene la capacidad ni física, ni moral, ni ética, ni profesional para llevar a cabo una película en torno a un personaje tan importante en la historia de Madero como lo fue su padre.

Indicó que como familiar, no puede estar en contra de que hagan algo sobre su padre, ya que fue un hombre público, pero desean por parte de la familia es algo de calidad, no algo rascuache.

“Perdón que me exprese de esa manera pero te repito como hijo de Joaquín Hernández Galicia me siento molesto por una persona que insiste hacer algo que te repito sabemos que no será de la calidad necesaria que el público quiere ver”.

Señaló Hernández Correa que están a favor que se haga una historia real, pero enfatizó que con un buen director, con buenos actores, pero no algo buscado entre papeles y escritorios, todo mal formado, pues desean un producto de calidad en honor de su padre.