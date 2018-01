No se reportan incidentes graves por frente frío en Altamira

*En el MECED, que se habilitó como albergue temporal, se proporcionó atención a cuatro personas debido a bajas temperaturas

En cumplimiento a las acciones de auxilio a la ciudadanía debido a la adversidad en las condiciones climáticas por el frente frío número 23 que afectó a Tamaulipas junto con otras entidades del país, el Gobierno Municipal de Altamira, a través de la Dirección de Protección Civil habilitó dos refugios temporales (instalaciones del MECED y Auditorio Municipal “Reynaldo Castillo Portes’’), donde se proporcionó atención médica, cobijo y alimentación a las personas que lo requirieron.

En el MECED se albergó a cuatro personas que solicitaron ayuda por el intenso frío, en tanto personal de Protección Civil realizó en las últimas horas recorridos por diferentes sectores de la localidad para atender a quien así lo necesitara.

César Vázquez Jáuregui, director de Protección Civil, indicó que por instrucciones de la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz se mantiene el plan de auxilio a la población implementado para esta temporada invernal, trabajando en coordinación con el Sistema DIF Altamira y la Secretaría de Salud.

Detalló que a causa del frío ártico se registraron en Altamira y en la zona conurbada lluvias y una temperatura de hasta 5 grados centígrados, estimándose que mañana jueves el clima comience a mejorar paulatinamente y el termómetro suba a los 14 grados centígrados, con algunas lloviznas.

Manifestó que por el frente frío número 23 no se reportaron incidentes de gravedad en este municipio, recomendando a la población en general mantenerse bien abrigada, evitar corrientes de aire gélido al interior de las viviendas, no encender fogatas dentro de los hogares, no exponer a infantes y personas adultas mayores a las bajas temperaturas.

Vázquez Jáuregui indicó que se espera que las condiciones del tiempo mejoren a partir de este jueves 18 de enero, recomendando a la comunidad estar pendiente de las indicaciones de Protección Civil.