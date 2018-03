Nuevo Hospital Civil de Madero hasta el 30 de Junio.

Madero, Tamaulipas.- La secretaria de salud en Tamaulipas Gloria Molina Gamboa, señaló que el edificio que alberga en este momento el hospital civil de Ciudad Madero podría convertirse en un centro para el cuidado de personas con enfermedades mentales, esto una vez que se realice la mudanza al nuevo inmueble.

Destacó que a pesar que no existe una decisión formal de lo que se hará finalmente, no se utilizará como un centro de especialidades geriátricas, como se llegó a comentar en su momento, además que previo a ello se debe analizar la inversión que se debe aplicar para su adecuación y arreglo.

Dejó en claro que es algo que debe analizarse a detalle, ya que se carece de presupuesto para muchas cosas, incluida la contratación de más personal médico, para que laboren en el nuevo Hospital Civil de Ciudad Madero.

“Ahí tenemos la propuesta, lo que tenemos es gente en el Estado que puede trabajar, solo es cambiarlos, no hay presupuesto para nuevo personal, no habrá una partida, no habrán enfermeras, es mínimo, no hay una gran diferencia en cama”.

Sobre la construcción del nuevo hospital, señaló que este presenta un gran avance y se tiene previsto entregarlo el 30 de junio, aunque su operación podría aplazarse hasta el mes de agosto.

En torno al tema del equipamiento, Gloria Molina señaló que es un tema que le corresponde directamente a la Federación, a través de recursos del Seguro Popular.