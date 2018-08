Óptima Recaudación en Cementerios en el Puerto

*En poco más de diez meses se han obtenido poco más de 11 millón de pesos

Francisco Herrera

De Octubre del año pasado a la fecha el gobierno porteño ha recaudado poco más de once millones de pesos por concepto de descuentos a personas de la tercera edad en servicios funerarios, otorgando además apoyos a familias que no pueden dar cristiana sepultura a sus deudos por no tener los recursos económicos necesarios

Así lo dio a conocer la regidora del PAN y coordinadora de la comisión de cementerios, Lizbeth García Aldape quien manifestó que el actual bienio se ha comportado lo humanamente posible al momento de que una familia acude a solicitar el apoyo por servicios funerarios.

Detalló que siendo congruente con la solidaridad que debe prevalecer en esos momentos, el gobierno porteño otorga facilidades de pago y algunos descuentos por servicios funerarios, sin embargo también se ha obtenido buenos números de recaudación.

Detalló que el cabildo ha decidido proporcionar hasta un cincuenta por ciento de descuento a personas de la tercera edad al término de la administración municipal.

“Esto con el fin de hacer un poco llevadera la situación por la que atraviesan las familias sabemos que son momentos muy difíciles, pero también nos ha permitido lograr buenos números en recaudación”, dijo

García, expuso que el Gobierno obtiene de 300 hasta 800 mil pesos al mes en el aprovechamiento de los descuentos, situación que han valorado positivamente los ediles de la comisión.

Finalmente la concejal panista advirtió que la comisión que encabeza ha realizado buena labor, ya que a parte de ser sensibles al dolor han logrado resultados satisfactorios en el rubro de recaudación además de que en diez meses se han otorgado 1246 servicios hacia la población.