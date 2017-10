Otorgará Magda Facilidades a GTS para Solventar Observaciones de ASE

*Son alrededor de 80 puntos u observaciones que tendrán que resarcir ante este órgano estatal los ex funcionarios que sean requeridos

Francisco Herrera

Tras confirmar que en el transcurso del fin de semana reciente recibieron de la Auditoría Superior del Estado las observaciones que le hacen a la cuenta pública del año pasado-anterior trienio-la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, abundó que otorgará todas las facilidades al ex alcalde así como a quienes fungieron como sus colaboradores con el fin de que solventen los señalamientos y puntualizo que estas revisiones no son privativas de Tampico ya que se hacen en la mayoría de los municipios.

Luego de participar en los honores a la bandera de todos los lunes, en una institución educativa, la jefa de la comuna enfatizó que su gobierno dará las facilidades necesarias para que los ex funcionarios solventen dichas observaciones.

“Pues cuando fui alcaldesa en su momento yo tuve que solventar algunas, y la anterior administración me dio las facilidades, y en ese sentido le he pedido a la contralora para que le avise la ex alcalde y ellos decidan lo conducente”, explicó

Señaló que la cuenta pública sujeta a los señalamientos es del 2016 y dejó en claro que la mayoría de los municipios, también, están solventando los requerimientos que hace la ASE.

“Será el ex alcalde o sus ex funcionarios quienes tendrán que justificar eso, y bueno, nosotros solo nos toca proporcionar la información pertinente”, expuso

Por su parte la contralora porteña, Evangelina Banda Segovia, puntualizo que son alrededor de 80 puntos u observaciones las que tendrán que ser despejadas por los ex burócratas de primer nivel del pasado gobierno local.

Subrayó que la ASE está revisando pago a proveedores, Obras Públicas, recursos humanos, transferencias, estados de cuenta, pensiones, finiquitos, estimaciones y otros aspectos más.

Remarcó que desde Abril del presente año la Auditoría Superior está requiriendo información del pasado trienio, misma que está siendo facilitada por el bienio actual.