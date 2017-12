Pide Magda Peraza a Dios la ilumine para saber qué camino tomar en las elecciones

María de Jesús Cortez

La alcaldesa porteña, Magdalena Peraza Guerra, pide a Dios que la ilumine y le de inteligencia para tomar la mejor decisión en su carrera política, mientras los partidos políticos terminan por definir la manera en que van a jugar en las elecciones del 2018. Dijo que pudiera ser que le gustara entrar de nuevo a la contienda pero esperará a que se den los tiempos.

Al término de la inauguración de la pista de trote en el parque Bicentenario de la Laguna del Carpintero, la primera autoridad porteña fue entrevistada sobre cuáles son sus propósitos para el año venidero y externó: ”

“Primero es que Dios me siga bendiciendo como hasta hoy con mucha salud y segundo, que me de sabiduría para saber tomar las mejores decisiones para bien, primero mías y después para las personas a quien le ayudo y con quien convivo”.

Al referirle sobre la inquietud de la ciudadanía porque ella vuelva a participar para la próxima alcaldía, Peraza Guerra dijo: “no he tomado una decisión, saben que fui propuesta por coalición pero que en su momento el partido que me propuso fue el Partido Verde Ecologista que fue quien hizo mi propuesta para que fuera candidata a alcaldía en el 2016 en coalición, falta que los partidos tomen decisiones hay alianza a nivel nacional del PVEM, PRI y PANAL pero a nivel local no se ha definido, creo que faltan esas definiciones”.

Sobre las muestras de apoyo de la gente hacia ella dijo que las escucha en muchos lados pero reiteró, “espero que Dios me dé sabiduría e inteligencia para tomar la mejor decisión”.

Al ser cuestionada sobre si le gustaría volver a participar en la contienda electoral señaló: “que si me gustaría pues a lo mejor si pudiera ser pero, reitero, no hay una decisión tomada, creo que ya falta poco tiempo para ello, esperaremos los tiempos y que Dios me ilumine, me diga “Ei… Magdalena, es por aquí”.