Pide Magdalena Peraza comprensión de la ciudadanía por la construcción del paso San Pedro

* El gobierno municipal de Tampico ha rehabilitado las rutas alternas a dicha obra.

Tras haberse iniciado el cierre parcial de la prolongación de la avenida Hidalgo desde la calle Faja de Oro hasta la calle Zapata de la colonia Arenal, debido al inicio de los trabajos del paso inferior San Pedro por parte del gobierno del Estado, la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra pidió la comprensión de la ciudadanía ante dicha obra.

Indicó que continúan abiertos al tráfico los carriles de baja velocidad de este tramo, sin embargo exhortó a los automovilistas a tomar las rutas alternas que se han anunciado con anticipación para evitar congestión vehicular.

“Nosotros como gobierno municipal estamos coadyuvando para que haya las menores molestias a la ciudadanía, yo les invito a que desde ahorita diseñen la nueva ruta para llegar a sus trabajos, a las escuelas, sabemos de las molestias que se causan pero le pedimos a la ciudadanía su comprensión. Estamos haciendo un trabajo en equipo con el gobierno del Estado”, externó la alcaldesa.

Asimismo, la edil puntualizó que el gobierno municipal ha reparado las rutas alternas que necesitaban mantenimiento para evitar mayor inconveniente a la población.

“Todo lo que estaba en malas condiciones se arregló en estos días para que la gente no tenga problema, ojala que encontremos la comprensión en la ciudadanía porque es una obra que el gobierno del Estado nos ha dado a los tampiqueños y yo creo que Tampico merece tener este tipo de vialidades; no se podía hacer en otro tiempo, porque el recurso debe aplicarse, si no se hace una obra en el tiempo que está estimado, se tiene que devolver el recurso”, concluyó la presidenta municipal.

Cabe mencionar que este proyecto incluye una inversión de 140 millones de pesos.