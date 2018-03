Piden reforma Constitucional para eliminar la reelección

María de Jesús Cortez

De un retroceso Constitucional, retroceso de la sociedad histórico calificaron la reelección de alcaldes y regidores, situación que e debe revertir para que se dé oportunidad a caras nuevas y personas nuevas de llegar a gobernar ciudad.

Eustacio Reyes, abogado, dijo en entrevista que tanto se luchó para la no reelección y ahora se cae en ese error.

“La mayoría de las alcaldes se están reeligiendo y eso va a provocar una dictadura por infinidad de años, criticamos mucho el sistema socialista y vamos para allá considero que deben echar abajo la reelección de alcaldes y que den paso a caras nuevas y limpias que no tienen ningún antecedente en la política”, recalcó.

El abogado señaló que hasta parece burla el hecho de que no den oportunidad a gente nueva de gobernar la ciudad “siempre las mismas caras y gente que ya tiene antecedentes malos que toda la sociedad conoce, eso no es justo, hasta parece burla como si no hubiera otras personas capaces de llevar las riendas de la ciudad que tenemos que poner otra vez a los que ya estaban”, indicó.

Eustacio Reyes opinó que debe haber una reforma Constitucional para que quiten la reelección y la Ley Electoral en el sentido de establecer que aquellos alcaldes que se deben reelegir se alejen de sus funciones mínimo seis meses antes.

“Que se reelijan es una burla para la sociedad, ¿qué nos dan a entender como pueblo, como sociedad?, ¿no existe más gente capacitada? ¿Entonces la política es un monopolio?”.

Dijo que lo ideal es hacer una reforma Constitucional y debe haber un cambio de conciencia en cuanto a política, pues se ven muchos candidatos que son los mismos de siempre y no es una sociedad monárquica en donde se tienen que suceder los cargos.

En cuanto a la figura de los candidatos independientes, sobre si son una opción para el pueblo, Eustacio Reyes opinó que no son tan independientes y que la finalidad de la figura del independiente se perdió.