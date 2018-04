Podría quedar acéfala candidatura a diputación federal por Morena

*Aún no hacen acuerdos Olga Sosa y el instituto político

María de Jesús Cortez

Está en riesgo de que se quede acéfala la candidatura a diputación federal por el 08 Distrito por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, tras la renuncia de su candidata Marcela Unda, lugar que primero se pensó que sería ocupado por la suplente Olga Sosa, sin embargo, morenistas afirman que no han logrado acuerdos y podría no prosperar esa posibilidad.

Fue la candidata a la Senaduría, profesora María Guadalupe Covarrubias Cervantes quien habló de la ausencia en la candidatura a diputación federal.

“Yo soy candidata a la Senaduría y nosotros desde marzo estamos haciendo campaña, la diputación aún no se define, estamos esperando a que se decidan lo que sí se definió fue la alcaldía con Rosa Muela pero ellos salen hasta el 14 de mayo”, indicó.

Reconoció que aunque ya van 15 días de campaña aún no hay candidato a diputación federal y es urgente que lo elijan.

“Desgraciadamente no hay, todavía no encuentran, había una sustituta que era Olga Sosa pero parece que no quiere”, agregó.

Dijo que es urgente que se decidan pues están perdiendo días de campaña en donde el electorado tiene que conocer las propuestas de quienes desean ser legisladores.

Sobre el caso de la regidora Irma Fraga quien llegó por Morena al cargo en la comuna porteña y su actuación, la candidata dijo “No sabemos de ella, la conocimos muy poco, no habla con nosotros”.

Dijo que no sabe si se va a salir del partido, lo que sabe es que es militante y que al llegar al cargo de regidora ya no han sabido de ella “simplemente al llegar allí ya no hemos sabido de ella, por los medios de comunicación sabemos que su comportamiento no es a favor de Morena, perdió piso”.

La aspirante a la Senaduría comentó que quienes busquen los cargos públicos deben cubrir un perfil que es el de honestidad y trabajar para la gente “con que sean comprometidas y honestas pero allí ya depende de cada quien”.