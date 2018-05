Podrían vecinos de la Petrolera ampararse contra instalación de negocios en esa zona

María de Jesús Cortez

Doscientas familias de la colonia Petrolera podrían tramitar amparos al pronunciarse en contra del Plan de Ordenamiento Territorial para ese sector, que permite la instalación de negocios como antros que afectan a los habitantes.

Al considerar que con el cambio de uso de suelo, permitiendo la apertura de negocios entre los que se encuentran antros y otros giros, convulsionará y afectará a 200 familias, de las que algunas tienen entre 40 a 60 años de habitar en la colonia Petrolera, el regidor panista, Juan Antonio Heredia Niño no descartó que los vecinos pudieran interponer un amparo ante la autoridad correspondiente en contra del Plan de Ordenamiento Territorial por considerar que no respeta el carácter residencial.

“De repente ven afectados sus intereses y sus derechos humanos si tu vives tranquilamente en una casa y de repente te das cuenta de que hay una discoteca o un restaurante bar que tiene música y que la música viaja y que no puedes dormir tranquilo porque son las 3, 4 de la mañana y hay ruido eso es injusto no está correcto. Las cosas funcionan bien cuando se respeta el derecho de los demás no solamente el derecho de quien quiere invertir…bienvenidas las inversiones siempre y cuando hagan las cosas por el bien común”, detalló.

El edil panista señaló que los vecinos no se oponen al progreso, están de acuerdo en que exista crecimiento vertical, pero también en que organismos como COMAPA o CFE cuenten con suficiente capacidad para abastecer de esos servicios a los habitantes de ese sector, por lo que no descartó que se interponga un proceso legal en contra de la decisión tomada por la dirección de Obras Públicas.

“Hay un resquicio en donde puedes hacer un comercio, está bien que lo hagas pero me pones suficientes estacionamientos hablas con COMAPA para que pongan agua, luz, teléfono pero resulta que las construcciones se hacen de manera clandestina de noche, sin permiso de la autoridad porque así nos hemos acostumbrado a vivir, tú primero has las cosas y luego ya averiguas y no”, agregó.

Confió en que en el transcurso de los próximos meses, el Plan de Ordenamiento Territorial se modifique porque consideró que la decisión se tomó solo por observar el papel y no acudir a constatar las condiciones en que se encuentra ese sector.