Por omisión, autoridades deben investigar a personal del Hospital Canseco: abogado

*En caso de asesinato de embarazada

María de Jesús Cortez

En opinión del abogado Eustacio Reyes, no se justifica que pidan la destitución del delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la zona, Juan José Espino Ascanio pues dijo que sí se ha visto un cambio positivo en esa dependencia y ha actuado conforme a lo que marca la ley en el caso de la joven embarazada que fue asesinada, dejando en claro que si hay irregularidades en todo caso la responsabilidad recae en el hospital Canseco de Tampico por omisión.

El ex presidente de la barra de abogados detalló que nadie ha visto ese enfoque del caso pero que se debe ejercer responsabilidad contra quienes dejaron ir sin investigar antes por qué la mujer traía un bebé que no era suyo, entre otros puntos.

“Se debe actuar por omisión porque la PGJE no puede actuar si no la enteran, por qué tardaron tanto en avisar a las autoridades investigadoras. Al momento de tener conocimiento del supuesto aborto de la implicada, misma debieron dar parte y no fue así”, explicó Reyes Hernández.

El litigante en la zona hizo ver que la llegada del delegado de la PGJE, Juan José Espino Ascanio, ha traído un avance significativo en las unidades y carpetas de investigación, logrando en cinco meses que la impartición de la ley sea expedita.

Señaló, que cambiar al titular será ir en retroceso y con el riesgo de volver a caer en vicios de antaño.