“Por tiempo políticos, no habrá desfile, ni concentración del día del trabajo”: CTM Madero.

Cd. Madero, Tamps.- En Ciudad Madero no habrá desfile conmemorativo al Día del trabajo, ni concentración de obreros, para evitar que se confundan las cosas o alguien se aproveche en estos tiempos electorales.

Carlos Campos Castillo, secretario general de la CTM en Madero, dijo que únicamente harán un evento interno en las instalaciones del sindicato para recordar a los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco.

Mencionó que la situación actual no está para festejos, pues atraviesan por una crisis de desempleo, donde la mayoría de sus integrantes no tienen una fuente laboral.

“La situación no está para ese tipo de festejos, hay demasiada crisis, ahorita en la actualidad varios no tienen empleo, estamos sin obras, la verdad no hay nada que festejar en ese punto”.

Dejó en claro que no pueden dejar pasar una fecha importante, es por ello, que sólo realizarán un evento donde se dé realce a lo ocurrido en 1886.

Campos Castillo añadió que se hará una reseña y un pronunciamiento de la vida política y económica de México solamente.

Cabe resaltar que este será el segundo año consecutivo que no hay un desfile conmemorativo al Día del Trabajo en Madero, ya que en el 2017 solo se congregaron en el monumento a los mártires para hacer la reseña y una guardia de honor.