Préstamos a Ex Compañeros no fue Para Callarlos; Pese a Todo Hicimos Buena Labor: Moses Kawachi

*La ex regidora porteña señala estar tranquila sin embargo soslayo que la imagen de este servidor público está por los suelos.

Francisco Herrera

Luego del escándalo en que se vieron envueltos una buena parte del cabildo anterior con los préstamos personales, la ex edil del PRI, Adriana Moses Kawachi, puntualizo que esa facilidad económica otorgada por el ex alcalde no fue para callar políticamente a sus entonces compañeros y dejo en claro que pese a todo realizaron un buen trabajo al frente de la comuna.

La ex concejal porteña sostuvo que no se vio en la necesidad de solicitar empréstito, aunque externo que algunos de sus ex compañeros si porque tuvieron situaciones familiares o personales que atender.

Negó que el ex alcalde Gustavo Torres Salinas haya tomado la decisión de callar a su cabildo con dichos préstamos y puntualizo que sí.

“Algunos decidieron pedir prestado es porque tenían alguna necesidad familiar o personal que atender, yo no pedí nada, pero a pesar de todo lo que pasamos creo que se hizo un buen trabajo”, detalló

Moses, puntualizo que la imagen de un cabildo o la figura de un regidor, actualmente, está mal posicionada ante la sociedad, y no por causa de la situación antes mencionada sino debido al comportamiento histórico que ha tenido dicha figura pública.

“La gente generaliza pero creo que hicimos un buen trabajo, al menos estoy tranquila por el trabajo realizado, lo demás se respeta y no puedo hablar mal de nadie”, expuso

Remarcó que sin duda existe calidad humana entre sus ex compañeros de administración municipal y advirtió que todos saldaran el compromiso económico adquirido, que hoy los tiene como “los malos” de la ciudad.