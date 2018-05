PRI no ha Hecho su Labor como Verdadera Oposición; Habrá que Revisar Ley de Seguridad, no Todo Debe ser Malo”: Sosa Ruiz

*En rueda de prensa presenta su plataforma política basada en 11 aspectos que tienen que ver con necesidades ciudadanas y problemas de hace años

Francisco Herrera

Tras cumplir una semana de campaña en la búsqueda de la diputación federal por el 8 distrito y luego de superar 36 días de retraso por haber quedado acéfala la candidatura, Olga Sosa Ruiz, habló, este sábado en rueda de prensa, que decidió irse del PRI ya que ese instituto político ” No ha aprendido a ser una oposición responsable en la entidad” y añadió que al asumir la cúrul en la cámara baja revisará la ley de seguridad interior promulgada por el Presidente de México (Dic 2017) toda vez que hace apenas unas horas fue declarada inconstitucional por dos jueces federales.

Quien es abanderada de la coalición “Juntos Haremos Historia” habló por primera vez de su motivo principal por el cual decidió renunciar al PRI y aceptar la candidatura por el PES.

La ex diputada local admitió que el ex invencible no ha aprendido a señalar de manera responsable las necesidades que, hasta ahora, no ha cumplido el Gobierno del Estado “siendo una verdadera oposición responsable y por eso me cambie de partido político”.

Puntualizó que hasta el momento la dirigencia estatal del tricolor y los diputados locales no han señalado las necesidades que imperan en la zona sur, ni tampoco oscultado los recursos que han ahorrado luego de dar de baja a burócratas al poco tiempo de haber comenzado el nuevo gobierno estatal.

Dejó en claro que no busca caer en controversia ni declarar “la guerra” al gobierno panista de Tamaulipas pues su campaña está centrada en otros rubros específicos, sin embargo expuso que a su ex Instituto Político le falta capacidad para realizar crítica con sustento.

Sosa, puntualizó que al asumir el espacio en la Cámara Baja revisará de manera meticulosa la Ley de seguridad Interior avalada a finales del año pasado por Enrique Peña Nieto y que hace apenas unas horas fue puesta en tela de juicio por dos jueces federales que la marcaron como inconstitucional.

“Necesario que exista una adecuada comunicación entre las fuerzas federales, no todo debe ser malo (en la ley de seguridad) pero si hay que hacer una revisión profunda para ver como vamos a atacar la inseguridad en el país, pues hay muchas familias destrozadas”.

La abanderada de la coalición Morena, PES y PT presentó su esquema de trabajo o plataforma política con la cual trabajará en los próximos tres años, como seguridad, mejor empleos, impulso a la inversión, igualdad de género, deporte, ciencia y tecnología y cultura; salud, obra pública, espacios públicos seguros y libres de violencia, medio ambiente y la responsabilidad en su explotación, además de apoyo al campo.

La acompañaron su suplente, Silvia García y por la vía plurinominal, Malú Córdoba.