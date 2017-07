Que se Reconozcan a Liderazgos Internos; Qué se Investigue si Existió Traición en el PRI: Luebbert

*Advierte que la campaña en su contra es persecución política para mermar sus aspiraciones.

Francisco Herrera

El dos veces alcalde de Reynosa, diputado federal y senador, Oscar Luebbert Gutiérrez coincidió con su compañero de partido político, Luis Enrique Arreola, en el sentido de que si existen señalamientos concretos hacia militantes sobre actos de traición al PRI que sea una comisión especial interna quien se encargue de juzgarlos, pues el reynosense sostuvo que ya es momento de que se reconozca a los liderazgos del partido político y que se incluyan en las planillas y cargos de elección que estarán en juego en el 2018.

En su estancia por la zona sur y luego de cumplir una reunión con delegados estatales quienes ejercerán su voto en la asamblea del próximo 26 de Agosto para elegir al nuevo dirigente del PRI, resaltó que “Hay que volver a los orígenes, hay que elevar la calidad de vida de la población y que mejor manera de replantear la agenda social para que el liderazgo se refleje en el beneficio de la población”, dijo

Luebbert fue más allá y añadió que debe haber una reestructuración en el padrón de delegados estatales y todo aquel que ya no quiera estar en el PRI que lo haga saber “Para que ya no aparezcan en el consejo político estatal, hay que separar a quienes ya no quieran estar aquí”.

El aspirante a dirigir los destinos del tricolor en la entidad expresó que el reclamo que ha encontrado en las reuniones con la militancia es la exigencia de que a todos los cuadros se les reconozca y que vayan integrados en las planillas y cargos que estarán en juego el año entrante.

“Es un reclamo justo, necesitamos un PRI más participativo al interior y que las causas partidistas estén vinculadas a las colonias y sectores de la zona sur y la entidad”, acotó

Sobre el tema de que los jóvenes piden la oportunidad de ocupar cargos importantes dentro de la estructura partidista, quien ya fue dirigente estatal resaltó que desafortunadamente ha habido problemas de comunicación con algunos jóvenes “Con las nuevas generaciones, es cuestión de diálogo”.

Subrayó que sería una comisión estatal especial la que se encargaría de recepcionar toda aquella inquietud, queja o denuncia que exista hacia algún militante que haya incurrido en actos deshonestos y traición en el pasado proceso local, donde el PRI sucumbió casi totalmente ante la oposición.

“Y que sea aquí donde hagan sus señalamientos y que sean casos públicos para que se proceda de inmediato a la separación del partido político en caso de ser culpables”, resaltó

Finalmente y en torno a los supuestos de corrupción que se le imputan, advirtió que será el juez federal 8 de circuito, con sede en Reynosa, quien reciba los señalamientos y determine si existe o no culpabilidad, sin embargo adelantó que “Son tiempos políticos, así lo entiendo, ojalá que no se usen los temas de justicia como persecución política, aunque hasta el día de hoy no existe una averiguación”.