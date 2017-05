Quienes se Fueron del PRI Ojalá que Hayan Tomado Bien su Decisión: MCGV

*Señala Secretaria General Adjunta del CEN que la crisis en Tamaulipas es un buen momento para poner a prueba a muchos militantes

Francisco Herrera

Luego de la desbandada de priístas que se ha dado en Tamaulipas en las últimas semanas para irse, algunos, a otros partidos políticos, la Secretaría General Adjunta del CEN del PRI, Mercedes del Carmen Guillen Vicente, señaló que la crisis política que impera en el ex invencible es “un Buen momento para probar la militancia de todos” y remarcó que “Ojalá que los que se fueron hayan tomado la decisión correcta, aunque no se para que, si aún no hay nada para nadie”.

Entrevistada, antes de participar en el desfile del Día del Trabajo, en Tampico, la también legisladora federal menciono que, sin duda, son decisiones personales de cada militante, pues irse en estos tiempos donde el priismo no las tiene todas consigo, es probar la militancia real de cada uno.

Puntualizo que en unas semanas más habrá de llegar el nuevo delegado especial que se encargará de iniciar el camino para la elección del nuevo dirigente estatal quien tratará de llevar a buen puerto la elección del 2018.

Guillén admitió que la elección federal de ninguna manera será fácil para el PRI y abundó desde ahora ya está enturbiado el proceso electoral con el que habrá de desarrollarse este mismo año.

“Sin duda será una elección complicada, comenzando por la de este mismo año, nosotros tenemos que reconformarnos para ir en busca de mejores resultados en el 2018”, dijo

La congresista porteña, advirtió, en otro tema que la ley de Seguridad interna será aprobada una vez que transcurra la elección que se realizará en 4 entidades del país, pues rechazo que se trate de menguar los derechos humanos ni reprimir la libertad de expresión de los mexicanos.

“Ni mucho menos para darles facultades de que las fuerzas federales entren a sus casas o ejecuten ordenes reservadas para los poderes civiles, hay que esperar el dictamen definitivo ya que ahorita se encuentra en la fase de acuerdos entre los partidos políticos y que estará lista después de las elecciones de este mismo año”, apuntó