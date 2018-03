Realiza COMAPA desazolve en pozos de visita en Mercados Temporales.

*Limpian alcantarillado para evitar encharcamientos en la zona de los mercados temporales, señalo el gerente General de la paraestatal Ing. Adolfo Cabal Ruiz.

El gerente general de la COMAPA zona Conurbada Adolfo Cabal Ruiz, ordeno la implementación de los trabajos de limpieza de pozos de visitas y de la red principal del drenaje que se encuentra en las calles de Olmos, entre Héroes de Nacozari y Pedro J. Méndez, colindantes con los Mercados Temporales, con lo que se lograra un mejor funcionamiento hidráulico, en esa zona.

Cabal Ruiz explico que es un servicio que no se percibe a simple vista por la ciudadanía, pero que tiene graves repercusiones si no se realiza. El objetivo de desazolvar es limpiar los pozos y tubos de colector en las cuales están obstruidas por basura, lodo, desechos y escombro que no permiten su fluidez.

Tal parece que los taponamientos de los pozos se debe a que existe tablas y basura que se ocasiona por la falta de limpieza en la zona y cuando se realiza lo echan a los pozos de visita lo que ocasiona que estos se tapen, la basura es la causa principal de los encharcamientos y los tiraderos de aguas negras, ya que no deja correr con fluidez los desechos que circulan por las redes.

También comento el funcionario que para lograr un mejor funcionamiento hidráulico de la ciudad es necesario que los ciudadanos coloquen la basura en los depósitos correspondientes, a efecto de disminuir los desechos que ocasionan taponamientos en las redes.

El titular de la paraestatal Adolfo Cabal Ruiz señalo que las acciones de limpieza y desazolve de las redes de drenaje de la ciudad se hacen de manera permanente y durante todo el año de forma preventiva, con lo que se coadyuva a mantener la infraestructura en condiciones óptimas