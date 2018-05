Regidora que renunció a reelección pudo desistir por cambio de partido

*Mete licencia indefinida en regiduría

María de Jesús Cortez

La postura de Aureliana Núñez de renunciar a la regiduría, pudo obedecer a que se fue a otro partido político por cuestiones de dinero, dejó entrever la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra al dar a conocer que este 11 de mayo solicitará al cabildo licencia par irse en busca de la reelección, en tanto que informó que la edil y dirigente de despicadoras ya entregó a través de terceras personas un oficio a la Secretaría del ayuntamiento en donde pide licencia por tiempo indefinido a su cargo como edil.

“Yo tengo sesión de cabildo, y allí voy a solicitar mi licencia a partir del 13 de mayo y hasta el 4 o 5 de julio y ese día nombraremos a quien quede en mi lugar para que el municipio siga trabajando”, indicó.

Dijo que la regidora Paloma González pedirá licencia pero que desconoce quién más pudiera hacerlo.

Sobre la regidora Aureliana Núñez y la manera que tuvo para salir del cabildo y de su planilla señaló: “Que personalmente ella me dijera: Maestra me voy porque allá tengo mejores condiciones no de la manera en como lo hizo, pienso que sí, por ahí me han llegado noticias de que anda invitando a más gente, diciendo que hay mucho dinero, que les aproveche acá no hay, acá hay corazón”, señaló.

Consideró que la abrupta salida de quien también es líder de despicadoras deja mucho qué desear y obedece a que oculta algo. Peraza Guerra informó que fue a través de una tercera persona, como la regidora Aureliana Núñez entregó ayer un oficio mediante el que dio a conocer la licencia por tiempo indefinido a su cargo ante la secretaría del Ayuntamiento de Tampico y también dijo que el Consejo Municipal Electoral le informó de la renuncia con carácter de irrevocable de la regidora, Aureliana Núñez, sin que ella se lo comunicara de manera directa.

“Creo que lo menos que merecía, ya no como la presidenta municipal sino como Magdalena Peraza Guerra una persona que le ha brindado su amistad, respeto, apoyo que por lo menos tuviera la atención de decírmelo, se fue de una manera como se va solamente alguien que tiene algo que ocultar y seguramente así es”.

Respecto a los suplentes, la alcaldesa señaló que se debe solicitar al Congreso de Tamaulipas el relevo para Paloma González Carrasco, quien forma parte de su planilla de reelección pues Judith Hernández Banda, quien es su reemplazo oficial vive en Dubai; mientras de Aureliana Núñez, la suplente es la ex directora de desarrollo social, Isabel Goldaracena que también forma parte de la planilla de Peraza Guerra para la reelección.