Reitera Alma Laura Amparán, su compromiso con la educación

*En la Escuela secundaria general número 1, le solicitan a la alcaldesa apoyo para la rehabilitación de la barda perimetral y un grupo de alumnas de tercer grado, le piden que se su madrina de generación.

Por: Gerardo Meza

Altamira Tamps.- La Presidenta municipal de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, reafirmó su compromiso con la educación, en presidir la asamblea Cívica “Estar Cerca de Ti” y la continuación del programa Ciclo Municipal educativo “Un Gobierno Cerca de Tí”.

Lo anterior trascendió en la Escuela secundaria general número 1 “Licenciado Benito Juárez García”, donde la alcaldesa volvió a empeñar su palabra ante cientos de estudiantes, maestros, personal directivo, administrativo y padres de familia, reiterando ser una aliada de los estudiantes.

A su llegada la alcaldesa Alma Laura Amparán, estuvo acompañada del sub director del, plantel, Profesor Rando Iván Rodríguez Álvarez, el Profesor José Antonio Chong Martínez, director de educación, el presidente de la Sociedad de padres de familia, José Antonio Guzmán, Auria Elizabeth Pérez Arguello, tesorera.

En su mensaje la alcaldesa agradeció la hospitalidad de toda la comunidad, reiterando su compromiso con la educación, “Quiero agradecer al sub director de esta escuela secundaria, como no recordarla, como no quererla, si aquí curse mi educación secundaria, tantos bonitos recuerdos que vienen a mi mente, por ello reitero todo mi apoyo para esta institución educativa y todo sea por el bien para nuestros jóvenes estudiantes”, señaló la edil.

En más detalles la alcaldesa se comprometió a dar todo el apoyo de su gobierno para la rehabilitación de la barda perimetral del plantel, así como aceptar la invitación de un grupo represivo de alumnas del tercer grado, para ser la madrina de la generación que graduará en el mes de Julio.