Saldo blanco reportan en Ciudad Madero las corporaciones de seguridad

Saldo blanco reportaron en Ciudad Madero el bloque integrado por diferentes corporaciones de Seguridad encargadas de salvaguardar y atender a la ciudadanía, lo anterior resultado del trabajo coordinado y dando seguimiento a las instrucciones implementadas por el Presidente Andrés Zorrilla.

Durante la rueda de prensa en donde el Secretario del Ayuntamiento, Jonathan Ruiz Alvarez, en representación de la primera autoridad maderense señaló “hemos tenido buenos resultados en lo que hace a la nochebuena tenemos un municipio que presenta un saldo blanco sin pérdidas humanas para lo que es la noche de ayer y bueno pues si bien es cierto que hemos tenido algunos problemas ahí con algunos incidentes que se han presentado también es cierto que todo ha sido debidamente controlado y todo ha sido trabajado conforme debe de ser para salvaguardar la integridad de las personas”.

Durante la noche del 24 y madrugada del 25 se reportaron incidentes menores, en donde los elementos de la Tránsito, Protección Civil, Bomberos, Policía Estatal y Cruz Roja, estuvieron pendientes de manera permanente ante las necesidades de la ciudadanía.

A su vez, el Director Protección Civil, Miguel Ángel Valdés dijo que se dio cumplimiento a las instrucciones del Alcalde Zorrilla Moreno en estar atentos y trabajando en equipo las 24 horas del día con las instituciones a fin de prestar rápido apoyo en caso de alguna contingencia.

“Por parte de la Policía Estatal tuvimos un saldo blanco, no tuvimos robos nada más estuvimos dos personas detenidas por el bando, estuvo tranquilo, se portó muy bien la ciudadanía, puntos conflictivos no hubo, no tuvimos robos gracias a que traemos personal a pie aquí en la zona centro, el operativo navideño se implementó personal a pie y a eso no hemos tenido robo”, expresó por su parte, Arturo Roel Izaguirre de la Policía Estatal.