Se Abstienen de Declarar ante la PGJE 2 ex Regidores por Tema de Préstamos

*El Delito de peculado sigue rondando señala edil porteño y advierte que hasta el momento los ex servidores públicos no han podido justificar rubros como viáticos y otros gastos.

Francisco Herrera

Los ex ediles Miguel Pérez Álvarez, Aura Giovanni del Ángel Serna y Carlos Omar Hernández Cobos, este último funcionario menor del trienio anterior se presentaron a la delegación regional de la PGJE, el pasado 11 del presente mes, tras el citatorio-comparecencia interpuesto por el actual bienio porteño por el caso de los “préstamos personales”, señaló el concejal Néstor Luna Ortiz.

Haciendo uso de las facultades que les confiere la Ley, los ex regidores se abstuvieron de declarar ante el agente del ministerio público, sin embargo uno de ellos comento que con antelación habría saldado el compromiso después de haber concluido el pasado gobierno.

El regidor del Movimiento Ciudadano resalto que hasta ahora los inculpados no han podido justificar en que utilizaron otros rubros como viáticos para beneficio particular.

“Que es distracción de recursos para beneficio particular, ellos aducen que fue adelanto de sueldo el tema del préstamo, algunos ya lo aceptaron y esto se tipifica como peculado”, remarcó

Luna Ortiz, puntualizo que algunos ex ediles no han sido localizados por parte del personal de la PGJE debido a que el sitio señalado en la carpeta de investigación no existe o es falso lo que advierte, de entrada, una burla ante la autoridad competente.

“Algunos domicilios no han sido localizados para entregar los citatorios, pues aparecen unos que no existen o de tiendas departamentales como Sams”, añadió

Detalló que en el caso de Hernández Cobos señaló en su comparecencia que “No le debe nada al Municipio por préstamos” por lo que será el juez quien determine una resolución sobre el caso.

Al sitio también acudió el ex edil panista Julián Aurelio Zorrilla Estrada quien optó por no “acercarse” a la autoridad competente.