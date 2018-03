Se convierte Juan Manzur en el único candidato independiente del Distrito 08

María de Jesús Cortez

Con la aprobación de la solicitud de registro por parte del consejo distrital 08 como candidato independiente a la diputación federal en esta jurisdicción, Juan Manzur Oudie se coloca como el único candidato independiente que contenderá en las elecciones de julio de 2018.

Entrevistado tras recibir la constancia que lo acredita como candidato independiente, Manzur Oudie habló sobre el logro obtenido hasta el momento.

…”Uff, por fin, después de un buen rato de trabajo hoy recibimos este documento y me da mucha emoción porque fue un sueño que perseguía durante 40 años y hoy después de una buena chambita que nos aventamos lo logramos”.

Dijo que tiene una gran responsabilidad y compromiso al hacer historia con esta candidatura, por lo que aseguró que mostrará algo diferente y mejor, propuestas, dijo, más concretas y hacerlas realidad.

Dijo que en la campaña seguirá con el mismo ritmo de trabajo para seguir convenciendo al electorado y lograr ganar la votación.

Cuestionado sobre el llamado a la civilidad y respeto que hace el INE, Manzur Oudie destacó: “Yo desde que empecé y toda mi vida he estado acostumbrado a no hablar mal de nadie ni a molestar a nadie porque yo pienso que la gente merece propuestas, merece que hablemos claro y que digamos realmente lo que queremos en que podemos ayudar, servir, para mejorar muchas cosas que le hacen falta al país”, resaltó.

Juan Manzur dijo, por ejemplo, que se luchó mucho por la globalización de México donde se atendió mucho la macroeconomía pero se dejó de lado la microeconomía.

Manzur comenzará su campaña el domingo con una misa para luego desarrollar varias actividades dejando en claro que no tiene previsto hacer campañas ruidosas sino directo a la gente casa por casa y prepararse para atender debates en donde defenderá la política propuestas, soluciones y fortalecer la sociedad dejando en claro que sí ve muchas posibilidades de ganar tras los once mil firmas recabados “iré tranquilo porque yo no tengo que posicionarme, tengo 40 años en la política y demostrado está que sí servimos”.