Se enciende la luz de la esperanza en Altamira

*El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la alcaldesa Alma Laura Amparán encienden monumental pino navideño en la plaza Constitución e inauguran pista de hielo

Con los mejores deseos de Navidad y Año Nuevo para todas las familias altamirenses, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, encendieron el pino navideño instalado en la plaza Constitución ante cientos de personas que se dieron cita desde temprana hora, inaugurando además la pista de patinaje de hielo, en medio de un espectáculo de juegos pirotécnicos y villancicos navideños.

El jefe del ejecutivo estatal señaló que los festejos de Navidad son momentos muy especiales, por lo que a nombre de su esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca -quien estuvo presente en este evento- sus hijas Lourdes, Sofía y Mariana, su equipo de colaboradores del Gobierno del Estado, deseó que estas fiestas decembrinas estén llenas de amor, cariño y armonía, con una Navidad de paz y sana convivencia y un año 2018 lleno de bendiciones y prosperidad.

“El Gobierno de Tamaulipas se ha caracterizado por ser un gobierno cercano a la gente, pero sobretodo, un gobierno que sí puede trabajar con la sociedad tamaulipeca, porque cuando trabajamos juntos el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y las familias de Tamaulipas, no hay adversidad que no podamos vencer y lo hemos demostrado una y otra vez y el próximo año no va a ser la excepción“, expresó.

En su intervención, la presidenta municipal Alma Laura Amparán Cruz indicó que en Altamira y en Tamaulipas, con firmeza, determinación y liderazgo, “estamos construyendo una mejor sociedad, una sociedad más justa y equitativa, conformada por valores que fortalecen el tejido social y donde nuestras aptitudes nos permiten proyectar un futuro de progreso y bienestar para todos’’.

“El regalo más valioso para un ser humano es, sin duda, el que damos siempre de todo corazón. Diciembre es el mes donde las familias se reúnen para compartir y disfrutar de su presencia, de sus sueños y alegrías, es época de paz y felicidad, es tiempo de amor y esperanza’’, mencionó.

Manifestó que la Navidad es motivo de unión y amistad y una ocasión muy especial para demostrar nuestro afecto a las personas que tanto queremos, siendo la temporada apropiada para convivir con familiares y amigos y para reunirnos con los seres que más apreciamos.

Agradeciendo la confianza que han depositado los altamirenses en la administración municipal que preside, la jefa de la comuna, quien estuvo acompañada de la presidenta del DIF Altamira, Alma Laura Hernández Amparán, dijo que “hoy, en Altamira y Tamaulipas se enciende la luz de la esperanza en nuestros corazones; mis mejores deseos de Nochebuena y Navidad para todos y que el 2018 sea un año de muchas bendiciones, dicha y prosperidad’’.

“Hoy es un día de fiesta; encendemos en esta plaza Constitución, la luz de la magia de la Navidad, deseando que disfruten en compañía de su familia de los atractivos de esta temporada decembrina que traemos para ustedes como la pista de hielo instalada en la calle Quintero, así como distintos espectáculos propios de esta hermosa temporada’’, subrayó.

A nombre de su familia y de quienes trabajan en el Gobierno Municipal de Altamira y en el Sistema DIF, Amparán Cruz deseó felices fiestas a la población altamirense, haciendo votos para que el espíritu de la navidad prevalezca siempre en todas las familias de Altamira, permitiendo tener siempre en sus corazones la alegría del amor.

Posteriormente, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, su esposa Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca; la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz; la presidenta del Sistema DIF Altamira, Alma Laura Hernández Amparán, secretarios estatales, ediles de la comuna y funcionarios municipales, se trasladaron a la pista de hielo para presenciar junto con la comunidad un espectáculo de patinaje.