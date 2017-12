Se preparan constructores para trabajar mediante APP

María de Jesús Cortez

Los socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se están preparando para ser contratados para obra pública luego de que el gobierno federal está buscando cada vez más que ésta se haga a través de Asociaciones Públicas Privadas que exigen estar al corriente en temas fiscales, seguridad y responsabilidad social, señaló el presidente de CMIC, Delegación Tamaulipas, Jesús del Carmen Abud Saldívar.

De la inversión que se tuvo en el año en infraestructura está en un promedio de 65 por ciento obra privada y 35 % obra pública, por lo que esto es reflejo de lo que está pasando en inversión en obra pública.

“Está la posibilidad de que nosotros como empresarios tengamos que tomar algunas medidas para adaptarnos a lo que está pasando en el mercado, que está sucediendo con los proyectos importantes, el gobierno federal y algunos en el caso estatal están acudiendo a la búsqueda de capitales privados para poder hacer las obras que el dinero fiscal no puede hacer porque no se tiene”, explicó.

Reiteró que están acudiendo a los formatos de conseguir dinero privado para hacer proyectos, lo que significa que esos proyectos los van a ganar empresas financieras que tengan la capacidad de desarrollarlos.

Por ello, Jesús Abud señaló que ante esta situación las empresas de la localidad tienen que adaptarse para trabajar con ellos.

“Aquí se presentan varias cosas y la más importante es que nuestras empresas deben tener las capacidades para poder dar servicios a esas empresas, si bien es cierto que el gobierno ha trabajado en mejorar los sistemas de contratación de obra pública para privilegiar la formalidad de las empresas, ya lo hemos dicho ha habido reformas al artículo 28 en donde se requiere que las empresas sean más formales para poder contratar, si bien es cierto eso, aún falta mucho por hacer en ese sentido”, detalló el entrevistado.

El presidente de la CMIC manifestó que las empresas que hacen la inversión privada exigen de los prestadores de servicio un cumplimiento mayor en temas fiscales, de seguridad y responsabilidad social de las empresas.

“Ahí es donde las empresas constructoras de Tamaulipas debemos entender que ese es el reto y no quedanos en la empresa que no mejora sus capacidades, debemos de trabajar y estar listos para poder ofertar. Esto ya no es del 2017 ya es una tendencia. La obra privada poco a poco ha ido ganando espacios y así va a ser, así se va a mantener, nosotros debemos preparanos para poder competir con esos mercados”.

Indicó que la parte en donde hay mayor afectación es cuando caen en las empresas que están en el sector de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, porque es donde se presenta más esa dificultad porque no tienen la capacidad de infraestructura para poder invertir en esas cosas.

“Aquí lo que estamos buscando es que el gobierno genere programas para que esas empresas puedan tener acceso a ese esquema de capacitación. Ya lo hemos estado viendo en las últimas semanas y lo hemos estado viendo en la Comisión Estatal de Energía donde se están ofreciendo oportunidades a las empresas de mejorar su infraestructura y de estar capacitados”.

El entrevistado expresó que si bien es cierto algunas empresas han batallado por falta de pago, han invertido en capacitación.