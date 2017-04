Sector Obrero de Madero no realizará desfile.

Omar Lara Martínez

Madero, Tamaulipas.- Al señalar que la difícil situación económica que padecen y la falta de condiciones sociales, los obreros de Ciudad Madero no llevaran a cabo marcha del día del trabajo, por lo que únicamente realizaran una concentración de trabajadores en el monumento a los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco.

El secretario general de la CTM en Madero, Carlos Campos Castillo, señaló que es una decisión que tomaron los integrantes del comité organizador, debido a que la falta de trabajo que existe en la actualidad genera que no se cuenten con recursos para hacer los gastos que se requieren para llevar a cabo la marcha y realizar la ceremonia alusiva al día.

Mencionó que los trabajadores no tienen nada que celebrar, ya que las condiciones en las que se encuentran son muy lamentables, ya que 4 mil 500 obreros maderenses se encuentran en este momento sin trabajo.

“Vamos a tener el 131 aniversario del día del trabajo, en esta ocasión la FLTCM no vamos a hacer desfile, ya que no existen las condiciones sociales por la carestía, además que no hay nada que festejar, no hay trabajo, inversiones, ni obras, se hará una ceremonia luctuosa por el día del trabajo”.

Dijo que todos los sindicatos atraviesan por dicha situación, por lo que no existen los recursos para solventar os gastos de una actividad de este tipo, razón por la cual solo se hará una ce4remonia de protesta por la condición en las que se encuentran.

Añadió Campos Castillo que la más reciente ocasión que se suspendió este desfile, fue hace 4 años, pero esto fue provocado por la inseguridad que privaba en ese tiempo.