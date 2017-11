Señala Regidora de Morena Simpatizante con PRI que es Rumor su Expulsión

*Advierte que en el próximo cabildo habrá más regidores del Peje

Francisco Herrera

La regidora porteña y militante de Morena, Irma Fraga Enríquez aseguró que no ha sido expulsada del Instituto Político por, supuestamente, no cumplir con las cuotas que internamente exigen a la militancia, además de que hasta ahora no ha emitido ningún posicionamiento político como verdadera opositora en el seno del cabildo.

Mencionó que hasta el momento ha cumplido con su labor de gestión en el bienio municipal, sin embargo la “línea” política que pregona su líder moral Andrés Manuel López Obrador no ha sido abordada por la concejal, que se le ve más cerca del PRI que de su instituto político.

“No he sido dada de baja, es un rumor…ni tampoco expulsada”, dijo

Puntualizo que sus cuotas las ha pagado de manera oportuna y como militante “estoy muy bien, y trabajando por Tampico”.

Fraga, expresó desconocer de dónde surgió dicho rumor, y reitero que en la próxima elección trabajará a favor de Morena

Incluso, se atrevió a señalar que en la próxima gestión municipal Morena podría contar con más de un regidor esto debido al buen posicionamiento que ha logrado el partido político en la entidad