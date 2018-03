“Seré una diputada que regrese al pueblo”: Charo González

* Inicia campaña candidata de coalición ‘Por México al Frente’ en primeros segundos de este viernes. Horas más tarde camina por mercado La Puntilla

María de Jesús Cortez

Con propuestas como quitar el gasolinazo, la preservación del medio ambiente y bajo la promesa de regresar al pueblo que la eligió, Rosario González Flores, candidata de la coalición ‘Por México al Frente’ a la diputación federal por el 08 Distrito inició su campaña política de cara al proceso electoral de este 2018 donde busca llegar a la cámara alta.

Entrevistada a su llegada al mercado La puntilla donde hizo su primera caminata, Rosario González habló de las propuestas que tiene dentro de su plataforma de campaña.

“Estamos proponiendo cosas buenas para nuestro Distrito.

Primero impulsaremos el tema de la preservación del medio ambiente en el sistema lagunario, impulsaremos también las propuestas de Ricardo Anaya de quitar el gasolinazo porque afecta la economía de todos que es lo que más duele porque repercute también en todos los precios”.

Rosario González dijo que también proponen impulsar a los jóvenes y a los niños en temas a través de la cultura y deporte para alejarlos de las calles.

La candidata de la coalición ‘Por México al Frente’ resaltó que ella hará la diferencia porque no quiere ser la diputada que solo visita a la gente para pedir el voto sino estar siempre al pendiente de su distrito.

“No voy a dejar a un lado las peticiones, no voy a dejar a un lado las necesidades que el distrito pueda tener no quiero que me reprochen que solo fui por el voto quiero romper con el paradigma de los políticos.

Destacó que ella atraerá el voto siendo ella misma “mi conciencia dicta actuar como soy porque debo ser congruente con la vida, actuar así como soy es mi estilo”.