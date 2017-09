Sergio Guajardo se reúne con la estructura del PRI Altamira

*El presidente del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, escuchó de cerca las inquietudes y el sentir de la militancia de cara al proceso electoral del 2018

Por: Gerardo Meza

Altamira Tam.- En su gira de trabajo por la entidad tamaulipeca, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Guajardo Maldonado, sostuvo una reunión con la militancia Priísta donde escuchó de cerca las inquietudes de los sectores, organizaciones y de las líderes de colonias

En la sede del comité municipal del PRI, los militantes, simpatizantes los sectores y organizaciones, recibieron al dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, quién llegó acompañado por el Licenciado José Benítez y José Hernández Cuesta, colaboradores cercanos al Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, así como la presencia de la Ingeniero Griselda Carrillo Reyes, Presidenta adjunta al CDE de este Instituto político en la zona sur y el anfitrión del evento, el Ingeniero Eulogio Sánchez de la Rosa, dirigente del tricolor en Altamira.

Después de escuchar el sentir de la militancia Priísta, donde líderes de colonias y los representantes de sectores y organizaciones, el líder del PRI en Tamaulipas, dio respuesta a cada una de las inquietudes de los asistentes a quienes se dirigió con respeto, señalando que habrá de cumplir todos los compromisos hechos en su campaña aporte la dirigencia del tricolor en la entidad.

“Tal y como lo vine haciendo y en mi campaña en busca de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, reitero que todas las decisiones se van a tomas en cada municipio, se respetarán y en esa posibilidad no se va mover nada en Altamira, que no haya aprobado la militancia Priísta de este municipio, lo único que nos quedó de esa mala experiencia de la derrota del 2017, es que tenemos libertad de partido, no tenemos que rendirle cuentas a un Gobernador o a un Secretario General de Gobierno y en esta administración, también se pugnará para que una regiduría sea para la estructura, en el resto del Cabildo, no permitiremos a hijos de, a sobrinos de, a esposas de, queremos candidatos al cabildo que le sumen votos al partido, no que solo sirvan de adorno, queremos gente que mueva gente, las propuestas del Cabildo serán revisadas para verificar que sean militantes que le hayan aportado algo al partido y por último no hay candidaturas para los que ya se fueron, Necesitamos construir un proyecto ganador para el 2018”, señaló Guajardo Maldonado.