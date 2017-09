Sí Hace Falta Dinero de PP para Ayudar a la Reconstrucción de Entidades Dañadas por Sismos: IP

*Si todos los sectores de la sociedad han aportado recursos en especie y monetarios, entonces la partidocracia se está tardando en reaccionar ante la emergencia nacional.

Francisco Herrera

Tras precisar que los partidos políticos, al igual que la población y los sectores de la sociedad, deben contribuir económicamente al rescate de las entidades afectadas por los sismos, el Presidente de la Canaco, en Tampico, José Luis del Ángel Sosa, manifestó que es viable la renuncia parcial al financiamiento público, pues de nada sirven las fotos grupales de los dirigentes partidistas y el cacaraqueo del tema si al final no apoyarán a la población caída en desgracia.

El dirigente camaral enfatizó que históricamente los Institutos políticos han gastado incuantificables cantidades económicas en campañas, sin embargo para la “buena fortuna” de miles de mexicanos hoy está crisis que viven miles de familias pondrá a prueba el verdadero compromiso que tienen con los mexicanos “Y no sólo en tiempos electores, cuando afirman, por medio de sus candidatos, que sacaran al país de los problemas que vive”, dijo

Remarcó que en estos momentos México está por entrar en el proceso de reconstrucción en las entidades donde se suscitaron los cismos y sus miles de réplicas, y para ello se requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, incluidos los mismos partidos políticos.

“Es un dinero que en estos momentos se necesita, y quizás en otros tiempos no fue tanto, y si la población se ha volcado para apoyar a las personas en desgracia, no veo como los Partidos políticos no puedan hacerlo”, externo

Del Ángel, puntualizo que sin duda la Infraestructura social será un tema donde se invertirán una cantidad considerable de recursos.

“Sin duda que está haciendo falta ese dinero, creo que hasta se me hace poco lo que pretenden donar, pero más allá de protagonismos y de querer es necesario que se aterrice la propuesta y lo hagan en beneficio de la comunidad en desgracia”, externo

Finalmente, puntualizo que los dirigentes de los 10 partidos políticos registrados ante el INE deben adoptar una medida más humana y liberarse un poco de las grandes prerrogativas que año con año usufructuan a través de las campañas electorales.