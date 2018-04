Siguen las protestas contra Rosa Muela

*Integrantes fundadores de Morena rechazan la imposición que, dicen, sólo obedece a intereses políticos

María de Jesús Cortez

Integrantes fundadores del Movimiento Regeneración Nacional en Tampico realizó la tarde del martes una protesta en la plaza de Armas, frente al palacio municipal, en contra de la presunta imposición de la candidata a la alcaldía, Rosa Muela Morales quien se registró el pasado lunes en Ciudad Victoria.

Herminia Mackenzie, militante de este instituto político dijo estar en contra de que Muela Morales haya sido designada como abanderada de MORENA cuando su candidato es Joaquín Juárez Durán que señaló obedece a presuntos intereses políticos de grupo.

“Porque aquí hay intereses personales, estamos muy molestos porque no nos tomaron en cuenta, la base somos todos”, precisó.

Señaló que son cientos los militantes molestos con la imposición de Muela Morales como candidata a la alcaldía a quien no apoyarán porque ni siquiera se ha presentado con ellos, y auguraron que el día de la elección respaldarán a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República, más no a la abanderada ex priísta por lo que recababan firmas en rechazo a la imposición en la plaza de Armas, pero por las fuertes lluvias que aquejan a la ciudad se trasladaron al Kiosko en donde permanecieron por espacio de varias horas.