“Sin denuncia contra elementos viales no se puede iniciar investigación”: Regidora.

Omar Lara Martínez

Madero, Tamaulipas.- La investigación contra elementos de vialidad que presuntamente agredieron a civiles al acudir a levantar los hechos de un accidente automovilístico, no se ha iniciado al no existir una denuncia.

La regidora Carmen Domínguez Talango, presidenta de la comisión de Contraloría, dijo que el pasado martes por la noche se reportara en redes sociales a un grupo de elementos de tránsito y vialidad del Municipio de Madero por abuso de autoridad, pero hasta el momento no existe una denuncia ante la contraloría del Ayuntamiento.

“En ningún momento hubo una denuncia en contraloría, el día que me tocó la guarda un familiar vino yo le dije que lo tenía que hacer por escrito, me pregunto si lo había visto en los medios yo le dije que sí, pero necesito que sea por escrito en contraloría para acercarme y dar un seguimiento, si no, no me puedo guiar nada más por las redes sociales”.

Destacó que mientras no exista una denuncia no se puede comenzar una investigación por parte de la contraloría, por lo que la dependencia esperando que llegue la denuncia escrita y comenzar entonces la investigación pertinente.

Domínguez Talango, agregó que si no hay denuncia no hay delito que perseguir, por lo que espera se reciba la denuncia.