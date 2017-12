Sin esperanza de conseguir Hábitat 2017.

Madero, Tamaulipas.- Las autoridades municipales de Madero prácticamente descartaron que llegue el presupuestos destinado para el programa hábitat 2017, ya que no ha aterrizado el 2016.

El secretario de participación ciudadana en Madero, Fernando Fernández de León, dijo que a pesar de las gestiones realizadas no se logró aterrizar este recurso, por lo que varias obras quedaron suspendidas.

Destacó que del 2016 quedan pendientes 16 millones de pesos, lo cual se requiere para pago de diversas obras que ya se realizaron, mientras que otras se encuentran sin concluir, tal es el caso de tres calles que eran pavimentadas a base de concreto hidráulico.

En lo que se refiere al 2017 no se ha realizado nada, ya que no hay indicios que este vaya a llegar, siendo un monto de 32 millones de pesos los que se deben ejercer y hasta el momento no hay nada de ello.

Finalizo diciendo Fernández de León que esto perjudica al municipio, ya que se retrasan las obras previstas y el ayuntamiento no puede aplicar ningún recurso debido a que incurriría en una falta.