Supervisan autoridades colonias de Madero afectadas por lluvias

El Presidente José Andrés Zorrilla respondió de manera inmediata a la ciudadanía maderense por las lluvias registradas en la zona sur, para lo cual se coordinó con un bloque interinstitucional conformado por diferentes dependencias estatales y federales que coadyuvaron a mitigar los daños derivados de la situación, en donde además asistió el secretario de Bienestar Social Gerardo Peña Flores.

En este sentido el gobierno municipal organizó un Operativo de reacción oportuna integrado por dependencias que atienden de manera eficaz a los habitantes que han sido afectados en las 23 colonias de la localidad.

“Tenemos un operativo desplazado con la Secretaría de Marina, Defensa Nacional; entró en una fase de plan DNIII, para que con el apoyo del Ejército Mexicano por supuesto podamos atender esta contingencias, estamos haciendo un operativo para inspeccionar directamente a nuestra gente de Ciudad Madero por cuanto hace a alguna necesidad urgente de la Ciudad y que sepan que estamos aquí atendiéndolos” dijo.

Cabe resaltar que este tipo de contingencias se suscitan por la falta de una infraestructura hidráulica en Ciudad Madero y que es necesario que se cumpla con el compromiso federal estipulado en la administración anterior “Debe quedar muy claro que si no tenemos la construcción de los cinco drenes pluviales, Madero va a seguir siendo susceptible de inundaciones como esta” comentó el alcalde municipal.

El primer edil instó a las autoridades federales a cumplir con la promesa presidencial de construir los cinco drenes pluviales para no permitir esta eventualidad natural y conminó “Desde aquí nuestro mensaje, petición, nuestro reclamo de que los cinco drenes pluviales se construyan en Ciudad Madero, porque si no esta forma de vida para la gente de la localidad no ofrece una garantía de desarrollo social ni menos de desarrollo económico” puntualizó.

El primer edil manifestó que desde temprana hora ha mantenido comunicación permanente con el mandatario estatal Francisco García Cabeza de Vaca.

Precisó que como parte de las operaciones de atención inmediata se habilitaron dos albergues en la zona, el Auditorio Américo Villarreal y la Unidad Deportiva de Ciudad Madero, así como la Clínica del DIF Madero y la habilitación de un Programa gratuito de traslado, movilización y rescate de vehículos en sectores afectados por la caída de agua.

Finalmente el presidente Zorrilla recorrió sectores afectados por la contingencia, entre ellos “El Chipús”, ampliación de la Unidad Nacional y el Fraccionamiento Miramapolis.