No hay Necesidad de Voltear a Otro Lado; PAN Jaibo Tiene Gallos para el 2018; Salida de Margarita si nos Afectará: Elizondo

*Señala que al interior del panismo jaibo si hay perfiles, incluso empresarial, para dar la pelea electoral el año entrante.

Francisco Herrera

El ex alcalde porteño Arturo Elizondo Naranjo fue tajante, este lunes, al señalar que el panismo local cuenta con aspirantes con perfil idóneo para disputar la alcaldía y diputación federal “Y No hay necesidad de andar buscando en otro lado, ni en otros partidos políticos” al mismo tiempo que señaló que la salida de la ex primera dama del PAN, Margarita Zavala ya afecta la vida interna de cara al 2018.

El ex preboste municipal indico que al interior del panismo porteño si hay militantes con suficiente perfil para ostentar una candidatura y no buscar afuera

Puntualizo que quien asuma la candidatura a la alcaldía porteña deberá de tener trayectoria probada, honradez y arraigo en Tampico.

“Y en el PAN de Tampico si los hay, incluso hay aspirantes con perfil empresarial”, abundó

Sin embargo, Elizondo se descartó para jugar una vez más por este escaño público el año entrante y adujo que “quien repite, es porque reprueba, yo ya pasé esa opción y me fue bien, yo ya no, me descarto”.

Advirtió que la salida de Margarita Zavala es un tema que pegará hondo al interior de Acción Nacional “No es bueno para el partido político, es una decisión arriesgada y no es nada positiva para nosotros, pero confío que de aquí hasta antes del día de la elección el problema se diluya, que exista otro panorama”, apuntó

El panista porteño subrayó que el PRI de Tamaulipas no tiene nada qué hacer en la elección del 2018 “Aquí no pintan” sin embargo dejo ver que a nivel nacional la situación podría ser otra “Si tienen presencia(PRI) y no hay que descartarlo, pero a nivel local no”, acotó