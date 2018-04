Tendría Candidatos Coalición del Peje en 8 Distrito esta Semana; Avalaría Consejo General del INE a Olga

*Mientras tanto y de manera oficial Morena, PT y PES no tienen abanderados a la diputación federal

Francisco Herrera

A poco más de 15 días de haber comenzado las campañas a la diputación federal en el 8 distrito y ante la incapacidad de la coalición que integran Morena, PT y PES en no poder mantener a sus abanderados, el Consejo Distrital subrayó que legalmente no hay abanderados registrados ante dicha representación y por ende dichos institutos políticos no han podido hacer campaña cómo debe ser en las calles, sin embargo fuentes allegadas a la alianza señalan que es cuestión de días para que el PES oficialice a una nueva fórmula para este escaño público.

Luego de la renuncia de la candidata titular Marcela Alexis Treviño Unda se originó una serie se rumores en torno a quien podría ocupar el sitio, aunque también se habló que ante el golpeteo y violencia política que se dio en redes sociales hacia la conductora de televisión, sería la suplente Olga Sosa Ruiz quien asumiría la estafeta para inmediato salir a las calles.

A casi quince 15 de haber dimitido a la candidatura la Presentadora del Clima, la coalición espera que en esta semana se dé a conocer el fallo del Consejo General del INE en el que aceptaría una sustitución de candidatos.

La propuesta del PES es que la ex priista Sosa Ruiz y candidata suplente tome la titularidad y en unos días más salga a pedir el voto.

Sin embargo, El Presidente del Consejo Distrital 8 Juan José Ramos Charre expresó que no tiene facultad para pedir a dicha alianza partidista que ya realicen campaña formal debido a que en sus alforjas ya cuentan con un presupuesto asignado para actividades proselitistas

Indicó que los tres institutos políticos agotan sus tiempos para lograr “rescatar” este distrito y reitero que hasta el momento la información oficial es que tanto la titularidad como la suplencia a la candidatura se encuentran vacantes.

“En este momento la alianza Juntos Haremos Historia no tiene candidatos en este distrito, salvo nos notifique lo contrario el Consejo General que es en donde se está llevando a cabo la sustitución de candidatos”.

Puntualizo que desde el 2009, tiempo que funge como vocal ejecutivo y presidente del Consejo Distrital, no se había dado este tipo de situaciones con una candidatura.

Sin embargo fuentes allegadas al Partido Encuentro Social, en Tampico, habrían señalado que será en esta misma semana cuando quede saldado el problema.