Toman medidas preventivas para brindar seguridad al mercado municipal de Madero.

Madero, Tamaulipas.- La llamada temporada de fin de año, provoca que los oferentes del Mercado Municipal de Madero hagan el llamado a la autoridad para contar con mayor seguridad y protección en este lugar y de esta formar tratar de evitar robos.

El Administrador del Mercado 18 de Marzo, Oscar Gómez Niz, dijo que se colocarán protectores de metal en cada una de las ventanas del segundo piso del centro de abastos sin que los locatarios aporten recurso para ello.

Mencionó que esta es una acción necesaria debido a que este lugar se ha visto seriamente afectado por robos durante el presente año, por ello es que los locatarios han señalado la urgencia de tomar esta acción.

“Eso compete a la secretaría del ayuntamiento, ha habido respuesta, ya hemos visto a algunos elementos de la gendarmería hacer sus rondines, nos darán respuesta también para atender ese renglón”.

Indicó que la petición se hizo de manera directa a la secretaría del ayuntamiento, esto para que se giraran los oficios correspondientes a las autoridades competentes y de esta forma contar con la seguridad que se requiere en el centro de abastos y sus alrededores.

Gómez Niz hizo referencia que el mercado no cuenta con vigilancia permanente, es decir que no tienen veladores, ya que en ocasiones hay personas que pasan algunos por el lugar para realizar rondines habituales, pero no se encuentran fijos en el mercado, lo cual sería una medida idónea.