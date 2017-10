Trabajo del PRI Porteño no se Detiene por Dimisión de ex Diputado Local: Gina Barrios

*Advierte que la instrucción del CDE es fortalecer el lazo y cercanía con los 800 líderes naturales que mantiene el tricolor

Francisco Herrera

Tras conocer la renuncia al PRI del ex diputado local y Presidente de la Fundación Colosio, Eduardo Hernández Chavarría, la dirigente del CDM en Tampico, Georgina Barrios González, lamentó la dimisión hecha directamente al CDE y dejo en claro que el tricolor local seguirá de cerca con los 800 líderes naturales que por años han trabajado en campañas y el día de elecciones.

Entrevistada vía telefónica, la representante del tricolor en el Puerto detalló que el ex legislador porteño hizo el trámite de su renuncia en la capital del estado no así en esta ciudad.

“Fue un cuadro político importante, es mi amigo, no me habló para decirme que se iba, pero aquí no queda otra más que seguir trabajando y de cerca con los liderazgos internos”.

Comentó que en estos momentos no se puede medir el impacto que pudiera haber dejado el ahora ex militante del PRI, sin embargo remarcó que será el tiempo y la cercanía de la elección los que definan que tan bien o mal resultó la salida del también integrante del club Rotario de esta ciudad.

Mencionó que el CDM ha reforzado la labor de acercamiento con la base para manifestarles el compromiso que existe entre partido político-militantes para sacar avante el proceso electoral del año entrante.

Puntualizo que, quizás, lo malo que pudo haber hecho el ex priista antes de su renuncia fue continuar visitando a los líderes de colonos con la estafeta tricolor y después declarar sus intenciones de contender por la alcaldía bajo otras siglas partidistas.