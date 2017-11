“Traemos 600 firmas Pérdidas por Falla en App del INE; Necesario Postergar Fecha de Entrega”: Juan Manzur

*Señala que está molestia es generalizada en el país, y el órgano electoral debe haber algo al respecto

Francisco Herrera

Al precisar que la aplicación entregada por el INE, a los aspirantes independientes, para recabar firmas ciudadanas mantiene serias fallas lo que ha provocado, incluso, que muchas no se registren en la base de datos, Juan Manzur Oudie, remarcó que ya ha solicitado al órgano electoral ampliación del término del cumplimiento del requisito, además de contar con un nuevo tope de gastos, ya que los poco más de cien mil pesos son insuficientes para la operatividad.

En rueda de prensa el aspirante a la diputación federal por el 8 distrito advirtió que los primeros quince días, en la fase de recolección de firmas, prácticamente pasaron desapercibidos pues entre el aprendizaje del manejo de la App y las fallas del sistema.

“Se perdieron 15 días, y obvio que esto nos está impactando no sólo a mi, sino a todos los independientes que aspiran a una candidatura en el país, que en lo particular no es un sistema malo pero trae algunas fallas y nos ha quitado tiempo”.

El ex priista porteño menciono que ya emitió un posicionamiento ante la autoridad electoral para que “aplique un mayor plazo para la entrega y que autorice un mayor tope de gastos, pues estamos muy limitados”.

Manzur, preciso que en Tamaulipas ocupa el primer sitio en la recaudación de firmas y abundó que en sus recorridos por las colonias ha sopesado la falta de los principales servicios públicos y la queja de las promesas de campaña incumplidas.

Añadió que en el lapso de tiempo en que se ha suscitado las fallas la aplicación no le permitió registrar 600 credenciales de elector con sus respectivas fotos y firmas.

“A raíz de ese problema traigo pérdidas 600 firmas” por lo que afirmó que en los próximos días establecerá un nuevo esquema de trabajo.

“Ahora voy a usar las redes sociales para invitar a la población a que nos apoye, y establecer cuatro módulos de recepción en las colonias”, puntualizo

Finalmente, el aspirante a la candidatura independiente menciono que llevará a cabo una serie de reuniones con líderes de colonos para solicitarles el apoyo y de esta manera completar las 5800 firmas que se requieren para la obtención del registro formal de la candidatura.