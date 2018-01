Truenan Tránsitos Porteños en Contra de su Director‎; Maltrato y Prepotencia son la Constante

*Escenifican dimes y diretes en las oficinas de vialidad la mañana de este viernes

Francisco Herrera

La sala de juntas y capacitación de la dirección de tránsito y vialidad de Tampico se convirtió en una verdadera “romería”, este viernes, luego de que el director Jaime García Cárdenas se enfrascó en una discusión con subdirectores a su mando a quienes acusó de no trabajar además de mostrar, en todo momento férreo carácter ante ellos y qué al ver dicha actitud no aguantaron más y decidieron hacer público el maltrato, amenazas y sobajamiento laboral a que son sometidos por parte del mando naval.

Y es que los reporteros de la fuente de Presidencia fueron llamados “por alguien” para una rueda de prensa en las instalaciones de esa dependencia, sin embargo pasaron unos minutos y los micrófonos y grabadoras seguían esperando a quien (es)darían la respectiva información.

Diez minutos después llegó el jefe de vialidad y de manera casi prepotente y con voz alta pedía una explicación a Omar Hernández Leines, Carlos Joan Castillo y Guadalupe Chávez Cruz, subdirectores de ingeniería vial, jurídica y operativa, del porqué el llamado de los reporteros al mismo tiempo que dejaba una sola silla en la mesa principal.

“Yo no e citado a rueda de prensa, pero ya que están aquí voy a responder a sus preguntas ( de reporteros) y pese a todo la labor de vialidad se lleva a cabo, pese a la resistencia interna de los mandos medios( subdirectores ahí presentes)” al tiempo que pedía datos específicos en el tema de tráfico.

Quien tomó el cargo apenas el pasado 10 de Noviembre volvió a reiterar que existe una marcada reticencia de los elementos y mandos medios por acatar sus órdenes.

“El director tiene todas las ganas de trabajar pero le gira una instrucción a sus mandos medios y no le hacen caso… están convocando a rueda de prensa y yo no he convocado, aquí el contralmirante Jaime García Cárdenas es el director vial, o alguien no sabe quién es el director, otras personas no pueden convocar, se está violando el nivel de autoridad aquí”.

Estas últimas palabras detonaron las palabras de los tres subdirectores que en ese momento estaban ahí y Chavez le reviró a su superior señalado que “si se trabaja por todo el personal, sin embargo el motivo de la rueda de prensa era para inconformarnos, ustedes están viendo cómo se comporta el señor”.

Al mismo tiempo que mostraba un oficio que fue entregado a contraloría, oficialía mayor y derechos humanos donde 92 elementos firman de inconformidad por el trato laboral inadecuado que proviene del director.

“No acepta una opinión, él siempre tiene la última palabra, no es que no queramos trabajar”, señaló

En ese tiempo García Cárdenas aprovechó para marcar vía telefónica a la regidora perredista América Sandoval coordinadora de la comisión y quien además estuvo en contra de la labor del anterior jefe vial.

“Escuche usted (regidora) la rueda de prensa que están haciendo, él citó (rueda de prensa) está hablando” al mismo tiempo que Cárdenas dejó ver “Ella debe estar enterada, él y ella son perredistas, él es del PRD”, lo que avivó más las discusión.

El subdirector operativo Guadalupe Chávez negó que no quieran trabajar y abundó que el resto de la comisión de regidores ya conoce la problemática interna que priva en tránsito

“Estamos trabajando bajo protesta, no hay situación de choque ni paro de labores, solo queremos buen trato”, añadió

Las quejas se extendieron hacia la secretaria administrativa Tatiana Sandoval que puntualizo que, también, ha sido maltratada por el director vial “el señor me maltrata y sobaja, me exige a que me gastara un presupuesto que no tenemos, ya se lo explique pero nos trata como unos tontos”, expuso

Mencionaron que García quiere llevar el trabajo de la dirección como lo hacía en la Secretaria de Marina y no respeta los horarios de trabajo.

Subrayaron que no encabezarán paros de labores aunque si trabajarán bajo protesta.